Galilei, nuovo laboratorio coi soldi vinti dagli alunni

CATANIA – Microscopi ottici, cappa a flusso laminare, frigo termostato, incubatori: sono le strumentazioni scientifiche all’avanguardia del nuovo laboratorio del liceo Galileo Galilei di Catania. E sono il frutto del lavoro eccezionale degli studenti che appena un anno fa hanno vinto il concorso nazionale Mad for science battendo 145 scuole italiane: 75 mila euro il premio per il primo classificato, che si concretizza in nuove strumentazioni attraverso le quali i ragazzi potranno fare esperienze nell’ambito della microbiologia e della biologia molecolare e cellulare.

Il nuovo laboratorio è stato inaugurato stamattina, come raccontato nel servizio tg di Antenna Sicilia e Telecolor. “Rappresenta un’importante risorsa per promuovere l’apprendimento scientifico e la ricerca tra i nostri studenti – dice il dirigente scolastico Emanuele Rapisarda -, e al tempo stesso migliorare l’offerta didattica per il territorio catanese e le generazioni di studenti che frequenteranno il nostro istituto. È un passo significativo verso l’eccellenza educativa e siamo grati a Fondazione DiaSorin per aver reso possibile questo progetto”.