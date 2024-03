“Molestie, violenze e discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro stanno assumendo dimensioni preoccupanti: 1.403.000 donne tra 15 e 65 anni hanno dichiarato di aver subito molestie fisiche da parte di un collega o di un datore di lavoro o ricatti sessuali sul posto di lavoro. Tuttavia nell’80% dei casi non ne parla con nessuno/a e non denuncia l’accaduto”. L’Unione sindacale di base, in collaborazione con Rete Iside Onlus e con il consultorio Mi cuerpo es mio, darà ascolto alle donne e a LGTBQIPAK+ attraverso l’apertura a Catania di uno sportello cittadino. L’accesso sarà gratuito e riservato a tutte le lavoratrici che vogliano segnalare una condizione di sofferenza lavorativa, discriminazione di genere o violenza/molestia subita sul luogo di lavoro (inteso anche come tirocinio, apprendistato, volontariato, accesso al lavoro). Lo sportello offre assistenza legale e psicologica e sarà aperto tutti i giovedì a Catania dalle 17 alle 19 presso la sede Usb di via Caltanissetta 3 e su appuntamento chiamando e scrivendo un messaggio ai numeri 3496759760 e 347 2986290 o scrivendo sulle pagine social di Consultorio Mi Cuerpo es mio e Usb Federazione di Catania.