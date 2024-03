Polizia di Catania fa 13: stop ai posteggiatori

CATANIA – Tredici parcheggiatori abusivi sono stati sanzionati a Catania dalla polizia tra lunedì e mercoledì scorsi. Tre stavano svolgendo la loro attività illegale tra via Dusmet, largo Paisiello e piazza Manganelli. Dieci sono stati individuati tra piazza Federico II di Svevia, via Dusmet, via Simeto, piazza Carlo Alberto, piazza Borsellino, via Cristoforo Colombo e via Mulino Santa Lucia. Il parcheggiatore abusivo sanzionato in piazza Federico II di Svevia è stato anche denunciato per violazione del Daspo urbano, con il quale il questore gli aveva inibito la frequentazione di quella piazza.