ACIREALE (CATANIA) – I carabinieri hanno denunciato due uomini un 31enne di Aci Castello e un 36enne di Aci Catena, sorpresi nella notte di giovedì scorso, mentre imbrattavano i muri della ottocentesca Villa Belvedere: giardino pubblico panoramico nel centro di Acireale. Durante il servizio di pattuglia, i militari hanno scorto due persone ferme in modo guardingo nei pressi dell’ingresso secondario della villa, una delle quali con in mano un sacco di plastica. Insospettita da tale atteggiamento, la pattuglia ha subito raggiunto la coppia, che ha invano cercato di scappare di corsa a piedi, provando anche inutilmente a gettare via il contenuto della busta.

I due sono stati presto raggiunti dopo un breve inseguimento. Mentre sono stati perquisiti, è stato recuperato dai militari quello che era stato appena buttato via, ovvero alcune bombolette di vernice spray con le quali i due avevano disegnato un graffito. Nell’auto di uno dei giovani, parcheggiata in una via limitrofa, i militari hanno trovato un’intera cassa di bombolette spray. I due, a quel punto, hanno confessato, in particolare uno dei due ha rivelato che la scritta sarebbe stata realizzata per una dedica d’amore. I due sono stati quindi denunciati per danneggiamento.