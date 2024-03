Beccato senza patente, assicurazione e revisione

ADRANO (CATANIA) – I poliziotti di Adrano, impegnati lungo la strada statale 284, importante arteria stradale che collega i paesi etnei da Paternò a Randazzo, hanno proceduto al controllo di un’autovettura il cui conducente guidava senza patente di guida poiché mai conseguita, ma era anche privo di copertura assicurativa e della revisione nonché, non essendone in possesso, non ha esibito agli agenti il documento di circolazione dell’auto. L’autovettura è stata sequestrata e affidata in custodia ad una depositeria autorizzata mentre nei confronti del conducente sono state elevate sanzioni amministrative per un importo pari a 6.345 euro.