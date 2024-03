Incidente sulla provinciale tra Paternò e Belpasso

PATERNÒ (CATANIA) – Un incidente stradale si è verificato questa mattina poco dopo le 06,30 sulla SP 135, la strada provinciale che collega Paternò con Belpasso. L’auto è uscita fuori strada, ribaltandosi sulla vegetazione circostante. Il conducente, un’uomo di 35 anni, dopo l’impatto, ancora sotto choc e ferito è uscito autonomamente dalla propria vettura e successivamente è stato trasportato presso l’ospedale San Marco di Catania.

Pare che non ci siano altri mezzi coinvolti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza del luogo dell’incidente e dell’auto e l’ambulanza del 118, insieme ai carabinieri della compagnia di Paternò. Durante le operazioni di soccorso e di verifica la SP 135 è stata temporaneamente chiusa al traffico. Nell’incidente è stato divelto un palo telefonico, pertanto si è reso necessario l’intervento di tecnici Telecom per il ripristino della linea.