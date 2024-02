‘Sto male’: arrivano i soccorritori ma trovano l’arsenale

MILITELLO (CATANIA) – I carabinieri hanno denunciato un 50enne di Militello in Val di Catania, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e di munizionamento da guerra nonché per alterazione di armi.

L’uomo, colto da malore, ha chiamato i soccorsi, così in casa del 50enne si sono presentati gli operatori del 118 assieme ai carabinieri. Anche se l’intervento era di tutt’altra natura, non è sfuggita all’occhio dei militari la presenza di una custodia rigida per armi lunghe, collocata su un mobile della casa.

Le verifiche sul posto hanno permesso ai militari di accertare come l’uomo non fosse autorizzato alla detenzione di materiale d’armamento, per cui i carabinieri hanno dato inizio ad una accurata perquisizione all’interno dell’appartamento. Dentro ad un armadio e ad un comodino in camera da letto, sono state recuperate 3 riproduzioni di vecchie pistole ad avancarica a colpo singolo, nonché 2 fucili ed una pistola ad aria compressa.

Sia all’interno di un cassetto della stanza da letto, che dentro un mobile della cucina, sono stati scoperti anche circa 2 etti di hashish, una quarantina di grammi di marijuana e due bilancini di precisione, oltre ad un bossolo di proiettile, munizione da guerra. Una delle pistole ad avancarica presentava una manomissione al meccanismo di sparo e, pertanto, sono stati eseguiti specifici esami balistici per valutarne le capacità offensiva.