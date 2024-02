Pelligra investe: pure il Perth Glory

Ross Pelligra investe ancora nel calcio. Dopo aver fatto il suo ingresso nella proprietà dell’Al-Ittifaq Fc, club di seconda divisione saudita, attraverso il Racing City Group, nel cui board è entrato di recente, il presidente del Catania si appresta a diventare il nuovo proprietario del Perth Glory, formazione che milita nella massima serie australiana, chiudendo così una trattativa avviata da mesi.

Secondo quanto filtrato dall’Australia, Pelligra, che in precedenza aveva offerto simbolicamente un dollaro per rilevare il club in difficoltà da qualche tempo, acquisirebbe la proprietà con un esborso iniziale minimo ma con l’impegno di investire in modo significativo nella gestione della società (4 milioni di dollari annui è la cifra ipotizzata).

Il trasferimento di proprietà a Pelligra, che nel recente passato aveva sondato la possibilità di acquisire l’Adelaide United, verrà perfezionato nei prossimi giorni ma ha già ricevuto il via libera dell’advisor KordaMentha e della Apl (Australian Professional Leagues), in cerca di un acquirente dopo la restituzione della licenza, lo scorso luglio, da parte del precedente proprietario Tony Sage.

Nella nuova avventura calcistica, stavolta in patria, Pelligra è pronto a coinvolgere anche Mark Bresciano, suo uomo di fiducia, ex nazionale australiano nonché attuale componente del consiglio di amministrazione del Catania Football Club.