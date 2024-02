A zig zag sulla tangenziale di Catania

CATANIA – Sulla tangenziale Ovest, gli agenti della polizia stradale di Catania hanno notato il conducente di un’auto che circolava zigzagando, spostandosi da una corsia all’altra. I poliziotti si sono avvicinati al veicolo facendolo accostare in sicurezza per procedere al controllo. Alla guida del mezzo vi era un giovane neopatentato, che già ad un sommario esame, presentava i sintomi di assunzione di alcol. Infatti, sottoposto a controllo, è stato rilevato un elevato tasso alcolemico superiore al limite di 1,5 grammi per litro. Il giovane alla guida del veicolo e con a bordo 3 passeggeri, due dei quali minorenni, è stato denunciato con sospensione della patente.