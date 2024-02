La truffa dello specchietto fallisce

SIRACUSA – I carabinieri di Siracusa hanno denunciato una coppia di Noto, un ventiseienne e una ventiquattrenne, per danneggiamento e tentata truffa dello specchietto. I due, a bordo di una Volkswagen Polo bianca, sulla strada statale 115 hanno tentato di truffare un automobilista lanciando dei sassi sulla fiancata del suo mezzo mentre era in transito, danneggiandolo e successivamente cercando senza successo di costringerlo ad accostare. Il conducente non si è fatto circuire e ha allertato subito il 112. Poco dopo la coppia ha tentato un’altra truffa ai danni di un altro conducente con lo stesso modus operandi, riuscendo questa volta a fermarlo per costringerlo a farsi consegnare del denaro. I due però sono stati individuati dai carabinieri e bloccati.