Catania: metanfetamine nascoste sotto il giaccone

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un 25enne mauriziano, residente nel quartiere di San Cristoforo, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Conoscendo i precedenti del giovane che già nel 2021 il pusher era stato sorpreso a smerciare cocaina e marijuana, i militari lo hanno seguito per capire se avesse ripreso a spacciare. Mentre a piedi stava percorrendo via XX Settembre, i militari si sono accorti che il ragazzo aveva qualcosa nascosto sotto il giaccone. Il ragazzo è stato così fermato e perquisito. Con sé aveva da una busta che conteneva 6 dosi di cristalli di metanfetamina e 6 bustine di cristalli di Mdma, nota anche come ecstasy. Il pusher ha dichiarato di essere stato pagato per effettuare la consegna di quella droga, per la quale avrebbe dovuto ricevere dall’acquirente 500 euro.