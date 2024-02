CATANIA – Gli agenti della polizia giudiziaria del commissariato di Nesima, con l’aiuto dal cane antidroga Ares, hanno arrestato un 60enne con precedenti per detenzione ai fini di spaccio di cocaina e marijuana. L’uomo è stato intercettato dai poliziotti alla guida della sua moto poco prima di fare rientro a casa. Durante il controllo l’uomo ha manifestato nervosismo, poi ha estratto dalla tasca un involucro di marijuana, buttandolo per terra. Con sé aveva 395 euro. In casa sono stati trovati dosi di marijuana, due bilancini di precisione, quattro grinder (trita erba) e materiale per il confezionamento della droga. Dentro una custodia per occhiali, è stata trovata una dose di cocaina. Il sessantenne è stato anche sanzionato per guida senza patente, guida di motociclo sprovvisto della copertura assicurativa e sottoposto a sequestro amministrativo. Il mezzo è stato sequestrato e affidato in giudiziale custodia a una ditta autorizzata per la confisca.