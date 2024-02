SIRACUSA – I militari della guardia di finanza di Siracusa hanno notato in piena notte tre ragazzi aggirarsi con fare sospetto nei pressi di un supermercato di viale Santa Panagia. Hanno così deciso di procedere a un controllo anche attraverso l’impiego del cane antidroga Indigo che ha mostrato un evidente ‘interesse’, con ciò palesando la presenza di sostanza stupefacente. Due dei ragazzi, infatti, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di droga e, pertanto, segnalati alla prefettura per detenzione ai fini personali.

Il terzo giovane, un 26enne di Priolo Gargallo, era in possesso di diversi involucri di marijuana oltre che di strumenti per la pesatura e il confezionamento. In casa del ragazzo è stata trovata altra droga per un totale di oltre mezzo chilo. Il 26enne è stato quindi arrestato e trasferito nel carcere di Cavadonna. Tra la droga sequestrata vi è anche il cosiddetto “wax”, essenza psicoattiva di nuova frontiera succedaneo della cannabis, caratterizzato da un’elevata presenza di principio attivo e dall’impatto psicofisico nettamente più rilevante. Nelle stesse ore i militari della compagnia di Noto hanno arrestato un 19enne ragusano residente a Rosolini trovato in possesso di 4 panetti e 30 dosi di hashish oltre a 2.600 euro in contanti considerati provento dello spaccio.