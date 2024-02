Un nuovo club per Pelligra

“Il Perth Glory è lieto di confermare il Pelligra Group come nuovo proprietario del club”. Ora c’è anche l’ufficialità. Il presidente del Catania continua a investire nel calcio e, perfezionati gli ultimi passaggi formali, rileva la proprietà del club della massima serie australiana. Nel progetto avrà un ruolo Mark Bresciano, attuale componente del consiglio di amministrazione della società rossazzurra, e anche il vicepresidente Vincent Grella potrebbe essere coinvolto.

“Ci sono tre pilastri chiave – ha spiegato Pelligra tramite una nota – su cui dobbiamo concentrarci nella prima fase del nostro mandato: riconnetterci con i tifosi, avere successo e creare sostenibilità a lungo termine. Molte persone mi hanno già chiesto perché Perth Glory e perché adesso? Ricordo distintamente di aver guardato il Perth Glory in tv quando ero bambino a Melbourne e di aver pensato che il calcio fosse arrivato in questo paese quando vedevo un Perth Oval gremito ad ogni partita in casa. Il Perth Glory ha giocato un tipo di calcio emozionante e offensivo che ha affascinato tutti a Perth e nella grande WA. Questa è l’energia che sappiamo esiste qui e questa è l’energia, la passione e l’orgoglio che dobbiamo riscoprire”.

“Abbiamo imparato dalle nostre precedenti esperienze con altri franchise sportivi – ha aggiunto Pelligra – ma ogni squadra è diversa, ogni città è diversa ed è importante ascoltare e imparare. Una delle nostre priorità chiave sarà quella di creare una futura sede permanente per il Perth Glory con strutture amministrative e di formazione all’avanguardia”.

Dopo il Catania Fc e l’ingresso nella proprietà dell’Al-Ittifaq Fc, club di seconda divisione saudita, attraverso il Racing City Group, nel cui board è entrato di recente, Pelligra amplia dunque i propri interessi nel calcio e non solo. In Australia, il Pelligra Group è proprietario della squadra di basket femminile Adelaide Lightning, della squadra di baseball degli Adelaide Giants e delle squadre di hockey su ghiaccio Canberra Braves e Adelaide Adrenaline.