Lavori nelle vie Colombo e Tempio: due mesi di disagi

CATANIA – Si avviano a conclusione a Catania i lavori di riqualificazione delle vie Cristoforo Colombo e Domenico Tempio, principali arterie di accesso e in uscita dalla città per recarsi in aeroporto o alla Plaia.

Il cantiere interessa i quattro chilometri delle due carreggiate a doppio senso di marcia, che stanno per essere totalmente rinnovate per garantire la sicurezza di pedoni, automobilisti e ciclisti. Il progetto definitivo è stato rimodulato dai tecnici comunali su iniziativa congiunta del sindaco Trantino, del vicesindaco La Greca e dell’assessore Petralia, apportando significative modifiche migliorative poiché al centro del percorso sorgerà una pista ciclabile.

Conclusi nelle scorse settimane gli interventi di rifacimento dei marciapiedi, da lunedì i lavori si concentreranno sul nuovo manto stradale, sulla sistemazione degli impianti di drenaggio delle acque piovane con la pulitura delle caditoie e sulla realizzazione della pista ciclabile. Il cantiere per la scarificazione e la bitumazione del manto stradale prenderà avvio in via Domenico Tempio sulla carreggiata in direzione Plaia, attuando un restringimento di carreggiata. Per raggiungere l’aeroporto l’amministrazione comunale raccomanda di utilizzare percorsi alternativi, come l’imbocco su corso Indipendenza dell’asse attrezzato, o di percorrere la via Plaia raggiungibile da via Plebiscito.

Per la realizzazione dell’intervento di rifacimento del manto stradale e della pista ciclabile è prevista una durata di circa due mesi. I lavori di riqualificazione delle arterie stradali e della pista ciclabile sono finanziati con le risorse del Patto per Catania (poco meno di due milioni il valore dell’aggiudicazione della gara d’appalto). Tra gli interventi stabiliti dal progetto anche il nuovo impianto d’illuminazione con luci a led.