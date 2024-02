SANTA VENERINA (CATANIA) – Domani resterà chiusa al transito per lavori, dalle 7 alle 16, la strada provinciale 4/I in corrispondenza del sottopasso dell’A18 Me-Ct, in territorio di Santa Venerina, non distante dallo svincolo autostradale di Giarre. In prossimità del cantiere il limite massimo di velocità è di 20 km/h. Il sottopasso al km 9+945 era stato danneggiato da un mezzo. Un possibile percorso alternativo è il seguente: chi proviene da Giarre a va in direzione Santa Venerina deve imboccare in successione la strada statale 114 e la S.p. 49/I. Viceversa per chi transita in senso opposto. La segnaletica sul posto indica il percorso da prendere. Il cantiere stradale inevitabilmente causerà rallentamenti e disagi.