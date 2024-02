Crolla il muro: morto operaio

CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PALERMO) – Un operaio edile di 50 anni, Mario Cirincione, è morto a Campofelice di Roccella, investito dal crollo del muro di una casa in ristrutturazione che si trova in via Madonnina di Gibilmanna. La ditta di Montemaggiore Belsito stava eseguendo dei lavori su un immobile in campagna. L’operaio, originario di Lascari, è stato travolto dai blocchi di tufo che si sono sbriciolati e per lui non c’è stato nulla da fare.

“Una tragedia dietro l’altra. Neanche il tempo di portare a termine un’azione di sciopero per rivendicare più sicurezza e denunciare quanto accade ogni giorno nei cantieri edili e già piangiamo un nuovo morto”, dice il segretario generale della Fillea Cgil Palermo Piero Ceraulo. L’ultimo morto sul lavoro a Campofelice di Roccella era iscritto alla Fillea Cgil, un militante che frequentava abitualmente le sedi sindacali. “Adesso bisognerà capire se erano stati presi i dovuti accorgimenti e fatti i rodaggi necessari per capire in che condizioni si trovava il muro. Ci si interroga sulle misure di sicurezza adottate. Di sicuro l’operaio non ha avuto scampo”.