CATANIA – Weekend all’insegna della musica a Nu Doganae (ex Vecchia Dogana) di Catania dove sabato prossimo aprirà la Fiera del disco. Complessivamente saranno in vendita oltre 50 mila dischi tra 33 giri, mix 12 pollici, 45 giri, picture disc, flexy e vinili colorati provenienti da tutto il Sud Italia. E ancora cd, dvd, poster, rarità, t-shirt, audiocassette, gadget, accessori e materiale musicale nuovo e usato. Contemporaneamente fino a domenica prossima andrà in scena anche il ‘Flea Market!’, un’occasione per scoprire tesori nascosti, oggetti vintage e capi di abbigliamento di seconda mano. Sul palco del teatro di Nu Doganae si alterneranno diversi dj che proporranno musica rigorosamente in vinile. L’ingresso è libero dalle 10 alle 21.