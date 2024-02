Nascondeva marijuana nel davanzale della casa disabitata

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un pensionato 75enne che adoperava come deposito per la droga il davanzale di una finestra al piano terra di via Barcellonetta. I militari hanno accertato che l’anziano aveva intrapreso un commercio di marijuana, ricevendo i suoi clienti in via Plaia. Dopo aver concordato prezzo e quantitativo della droga da rifornire, andava a recuperare le dosi, già confezionate, dal davanzale di una finestra al piano terra dell’abitazione poco distante dal luogo in cui aveva incontrato la sua clientela.

Così, i militari si sono recati nel quartiere San Cristoforo e hanno iniziato a tenere d’occhio i movimenti del 75enne. Mentre l’anziano si trovava in via Plaia, è stato raggiunto da alcuni acquirenti. Dunque, i militari, hanno seguito l’anziano, che aveva preso l’ordinazione, fino a quando è giunto al davanzale della casa disabitata di via Barcellonetta. A quel punto, sono intervenuti e lo hanno bloccato proprio mentre raccoglieva una dose di marijuana tra le grate e le vetrate della finestra. Sullo stesso davanzale gli investigatori hanno recuperato altre 35 dosi di marijuana. Evidente dunque che l’anziano utilizzasse il davanzale come deposito per la marijuana, che poi spacciava nel vicolo adiacente.