Accoltellano vicino di campagna: arrestati

RAGUSA – I carabinieri di Ragusa Ibla hanno arrestato due fratelli pregiudicati, un 37enne e un 28enne, per lesioni personali gravissime, danneggiamento e minacce aggravate dall’uso delle armi. I due sono stati protagonisti lo scorso novembre di una violenta lite con un vicino di campagna, il quale, esasperato da continue irruzioni nei propri terreni, dopo una discussione animata con i fratelli in questione, è stato accoltellato al ventre, alla gamba e a una mano. I due, poi, hanno anche danneggiato gli pneumatici della sua auto e lo hanno minacciato pesantemente anche con un’arma detenuta dalla compagna di uno dei due. La vittima, arrivata in ospedale con gravi ferite, è stato trattenuto al Giovanni Paolo II di Ragusa per diversi giorni. Una volta fuori pericolo, è stato in grado di fornire agli investigatori tutti i dettagli dell’accaduto. Per i fratelli è scattata la misura degli arresti domiciliari.