NOTO (SIRACUSA) – La notte scorsa, intorno all’1.30 in contrada Reitani San Lorenzo i vigili del fuoco di Noto sono intervenuti per l’incendio che ha coinvolto parte dello stabilimento balneare Lido Brizò. È andata distrutta la struttura adibita a veranda, bar e cucina per complessivi 200 mq circa. Al momento non sono stati trovati elementi riconducibili alla matrice dolosa, non si escludono anche cause di natura elettrica.