LENTINI (SIRACUSA) – I carabinieri di Lentini hanno arrestato un 36enne per tentato furto aggravato a una gioielleria. L’uomo, di notte, con un martello, ha tentato di infrangere la vetrina di una gioielleria nel centro abitato della città, ma è stato messo in fuga dall’attivazione del sistema sonoro di allarme. L’immediato intervento dei militari ha consentito di identificarlo attraverso le immagini di videosorveglianza del negozio e di rintracciarlo in una via limitrofa. Trovato anche il martello usato per danneggiare la vetrina. Il 36enne è stato posto ai domiciliari.