Catania, arriva Ndoj

Il Catania corre ai ripari e puntella il centrocampo. La società rossazzurra, che aveva appositamente lasciato due slot liberi nella lista dei 24, attinge al mercato degli svincolati e amplia la rosa con Emanuele Ndoj, liberatosi a gennaio dal legame contrattuale col Brescia, società per la quale ha giocato nelle ultime sette stagioni e mezza collezionando 143 presenze e 12 gol tra Serie A e B, fatta salva un’unica parentesi a Cosenza nella seconda metà del campionato 21-22.

Nato proprio a Catania ma di origini albanesi, 27 anni, centrocampista centrale, Ndoj è cresciuto nel settore giovanile della Roma e vanta 6 presenze e un gol nella nazionale albanese. Il nuovo acquisto del Catania si è recato nella capitale per sostenere le visite mediche di rito a Villa Stuart. Il giocatore si legherà al club rossazzurro sino a fine stagione. Contratto breve con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie B.