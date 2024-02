CATANIA – Gli agenti delle volanti di Catania durante controlli del territorio, in via Scaldara, nel quartiere di San Cristoforo, hanno fermato un uomo che camminava lungo il margine della strada. Identificato in un 51enne pregiudicato, da approfondimenti è stato rilevato a suo carico un ordine di carcerazione per scontare una pena definitiva di un anno e 10 mesi, irrogatagli con sentenza di condanna dal Tribunale di Cremona per uso di atto falso e maltrattamenti in famiglia. Il 51enne è stato portato nella casa circondariale di piazza Lanza.