Alt della polizia: ventenne catanese è un disastro

CATANIA – La polizia di Catania ha fermato per un controllo in via Mirko due giovani a bordo di un motociclo. Il conducente era un 20enne pregiudicato, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, il quale si era allontanato senza giustificato motivo dalla sua abitazione. Il giovane, inoltre, è stato trovato in possesso di una smerigliatrice flex a batteria e di diversi cacciaviti. Il ventenne è stato arrestato per evasione e denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli e oggetti atti allo scasso. All’arrestato sono state anche contestate diverse violazioni al codice della strada, in quanto circolava con un motociclo sottoposto a sequestro, privo di assicurazione e di revisione, ed era inoltre senza patente. Il ragazzo è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari.