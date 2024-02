Intervento chirurgico per Bethers e Silvestri

Presentatosi a Picerno con solo 5 giocatori di movimento in panchina, il Catania continua a fare i conti con una lunga serie di infortunati. Cinque gli uomini in infermeria, più il fuori lista Giuseppe Rizzo.

Per due si è resa necessaria un’operazione: Klāvs Bethers e Tommaso Silvestri sono stati sottoposti ad intervento chirurgico presso la clinica Villa Stuart, a Roma, e resteranno fuori a lungo.

La risonanza magnetica effettuata recentemente, a seguito dell’infortunio al ginocchio riportato da Roberto Zammarini a Foggia, ha evidenziato un trauma distorsivo con distrazione del legamento collaterale mediale escludendo lesioni di grave entità: il centrocampista ha avviato il percorso di riabilitazione.

Alessandro Celli e Pietro Cianci si sottoporranno nei prossimi giorni ai test propedeutici al rientro in gruppo. Neppure il difensore ex Ternana e l’attaccante prelevato dal Taranto saranno però disponibili per la sfida di domani con la Casertana, quanto meno per giocare dal 1′.