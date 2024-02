Sant’Agata, il lungo rientro – LIVE

Sant’Agata in cammino verso casa. Continua il giro interno della patrona di Catania, in processione per tutta la notte fino al rientro mattiniero in cattedrale. Con l’incognita degli orari, soprattutto in un’edizione della festa contraddistinta da tempi dilatati. Nel lungo percorso via Etnea, piazza Università, via Caronda, piazza Cavour con lo spettacolo pirotecnico al Borgo, la lunga discesa fino ai Quattro Canti, la salita di Sangiuliano, il canto delle monache di clausura in via Crociferi, la via Garibaldi e il ritorno nella chiesa madre. Tutte le fasi delle celebrazioni catanesi vengono seguite in diretta dal nostro sito grazie ai live di Antenna Sicilia e Telecolor.