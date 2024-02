In Sicilia mister “un milione”

PALERMO – Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto di ieri con il jackpot che arriva a 57,4 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera. È festa però per un fortunato che ha centrato 1 punto 5SS e 1 punto 5 da 1.011.435,36 euro. La giocata vincente è stata realizzata a Palermo nel punto di vendita Sisal Consiglio Antonino in via Castellana. La combinazione vincente è stata 26, 34, 39, 46, 54, 89 J 13, SS 11. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 6 febbraio ha assegnato ben 368.878 vincite. L’ultimo “6” da 85,1 milioni di euro è stato centrato a Rovigo il 16 novembre 2023 con una schedina da 3 euro.