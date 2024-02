Droga al prof d’arte: preso il pusher catanese

CATANIA – Uno spacciatore catanese di 21 anni già noto ai carabinieri è stato colto sul fatto mentre vendeva droga a un insegnante d’arte cinquantenne nel quartiere Cappuccini. Il ragazzo aveva avviato una redditizia attività recapitando la droga direttamente a casa dei suoi acquirenti, che raggiungeva alla guida di uno scooter di grossa cilindrata di colore nero. I militari lo hanno osservato con discrezione, seguendolo fino a una stradina secondaria dove ha fatto ingresso in un palazzo.

Aveva tra le mani un involucro di carta argentata, che ha consegnato a domicilio a un uomo sull’uscio della sua casa al primo piano. In meno di un minuto il pusher è tornato alla sua moto e ha trovato ad attenderlo i carabinieri, che lo hanno subito fermato e perquisito, trovandogli nella tasca del giubbotto 10 dosi di marijuana e 500 euro in contanti. A quel punto i militari sono poi passati all’appartamento poco prima visitato dal ragazzo, dove il cinquantenne, sorpreso della visita, non si è opposto alla perquisizione. In un mobiletto dell’ingresso c’era lo stesso involucro che poco prima il 21enne teneva tra le mani, con all’interno altri 20 grammi circa di marijuana. L’insegnante è stato così segnalato al prefetto di Catania, mentre il ventunenne è stato arrestato; per lui è stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.