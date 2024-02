Evade per seguire Sant’Agata

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un noto pregiudicato 41enne per evasione. L’equipaggio di una gazzella, in zona Barriera, ha bloccato un uomo, il cui volto non è passato inosservato ai militari, che lo avevano già arrestato in ben altre due occasioni, nel maggio del 2023 per maltrattamenti in famiglia e, ancora prima, nell’aprile del 2010 per rapina. La pattuglia di passaggio in via Bari lo ha immediatamente riconosciuto e controllato, supponendo che per le sue pregresse vicende giudiziarie dovesse essere sottoposto a un qualche tipo di misura di custodia cautelare.

Infatti, dopo alcuni accertamenti, si è scoperto che il malvivente è attualmente ristretto in una comunità terapeutica assistita di Sommariva del Bosco (CN), in regime di custodia cautelare per maltrattamenti in famiglia. Quest’ultimo, una volta beccato, ha informalmente riferito ai carabinieri che si era appunto allontanato dalla provincia cuneese per andare a trovare la madre, durante questi giorni di festa. Per lui è stato convalidato l’arresto e l’udienza è stata celebrata proprio nel giorno di Sant’Agata. Il pregiudicato è stato posto ai domiciliari.