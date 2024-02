E’ morto Pippo Ximenes, pioniere della tv catanese

PALAGONIA (CATANIA) – E’ morto a Palagonia Giuseppe Ximenes, noto a tutti come Pippo, pioniere dell’informazione locale di Tele D., la tv del gruppo Di Fazio di Palagonia. Quando gli sviluppi di internet erano lontani, Pippo riusciva a costruire due edizioni dei tg con la lettura di notizie che arrivano tramite Ansa via fax, quando questo strumento tra gli anni 80 e 90 era il massimo della tecnologia. A ricordarlo è Francesco Di Fazio, leader del gruppo editoriale: “Di Pippo avevo perso i contatti negli ultimi anni, ma la sua scomparsa mi addolorata perché a lui sono legati i miei ricordi e quelli della mia famiglia nel mondo dell’emittenza televisiva locale. Pippo collaborava con Radio Marte, emittente di Palagonia, come conduttore tuttofare per un programma di intrattenimento fatto di musica e parole come funzionava al tempo. Nel 1984 iniziò a collaborare con Tele D. per il programma Fantasy di Antonio Di Gregorio come intrattenitore di satira locale prima e come conduttore di un tg antesignano di Striscia La Notizia. Nel 1990 la legge Mammì indusse le televisioni locali all’introduzione dei telegiornali e lui fu convertito da conduttore a lettore dei nostri telegiornali. La particolarità fu l’apertura dei tg con i temi dall’estero, con notizie che al tempo destavano particolare preoccupazione come la Guerra del Golfo”.