Gratta e vince mezzo milione

PARTINICO (PALERMO) – Vincita record a Partinico in una tabaccheria del centralissimo corso dei Mille in un gratta e vinci. Questa mattina un uomo sulla cinquantina è riuscito nell’impresa di conquistare il premio da 500 mila euro a “Il Miliardario”, il cui tagliando costa 5 euro. La fortuna è arrivata dalla tabaccheria Cangialosi, che si trova vicino al bar New York.

E’ stata grande festa per il titolare Aldo Cangialosi che insieme al figlio gestisce l’attività. I due hanno stappato una bottiglia di spumante. “Quando ha grattato il tagliando non ci credeva – afferma Gaetano Cangialosi -. Lo abbiamo guardato insieme e gli abbiamo detto che aveva vinto. Lui continuava a essere incredulo, siamo contenti per lui, è un onesto lavoratore e persona perbene, lo meritava”.