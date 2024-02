Volano le multe “agatine”

CATANIA – Controlli intensificati della polizia di Catania durante le celebrazioni in onore di Sant’Agata, nelle strade affollate di fedeli e turisti: sono state identificate ben 347 persone, monitorati 195 veicoli ed elevate 26 multe agli automobilisti, soprattutto per la mancanza di copertura assicurativa, per guida senza patente e per la guida di motocicli senza casco. In piazza Turi Ferro gli agenti hanno notato un uomo che indicava ad alcuni automobilisti dove parcheggiare ricevendo delle somme di denaro. I poliziotti sono pertanto intervenuti: è risultato essere un 40enne bulgaro, con precedenti specifici, che è stato sanzionato e allontanato. Stessa scena in piazza Manganelli: stavolta si trattava di un 21enne catanese con precedenti per reati contro il patrimonio; multa anche per lui.