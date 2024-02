Ci sono un sudanese, un bulgaro e un siracusano…

CATANIA – Durante controlli a San Berillo, la polizia di Catania in piazza Turi Ferro ha sorpreso tre parcheggiatori abusivi: un sudanese 40enne, un bulgaro 39enne e un siracusano 39enne. Sono stati multati e allontanati. Gli agenti hanno poi scoperto un allaccio abusivo alla rete pubblica in via Carambia, realizzato tramite un cavo volante che alimentava un locale chiuso all’esterno con un lucchetto. Il proprietario dell’immobile, un 47enne, è stato denunciato.

Inoltre è stato fermato uno straniero privo di documenti che è risultato irregolare sul territorio nazionale, in quanto destinatario di ordine di espulsione dell’ottobre 2023 con il quale gli veniva intimato di lasciare l’Italia entro 7 giorni. Anche il 56enne è stato denunciato ed è scattato un ulteriore provvedimento di allontanamento. Complessivamente nel corso dei controlli sono state identificate 135 persone e fermati 61 veicoli, con svariate sanzioni al codice della strada. Infine due locali sono stati multati per occupazione abusiva di suolo pubblico e carenze igienico-sanitarie.