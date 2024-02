ACATE (RAGUSA) – Un senegalese di 34 anni ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato ieri a tarda sera lungo la strada statale 115 Vittoria-Gela, all’altezza del ristorante “La Picozza”, in territorio di Acate. Si trovava in bici ed è finito a terra dopo l’impatto con un furgone Fait Daily. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. E’ stato portato in ospedale, ma è morto questa mattina poche ore dopo il ricovero.