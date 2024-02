Sturaro, due turni di stop

Non una, ma due giornate. La squalifica di Stefano Sturaro, espulso per doppia ammonizione dall’approssimativo arbitro Scatena di Avezzano, è più lunga del previsto. Il centrocampista del Catania, al debutto in rossazzurro in occasione della sfida con la Casertana (foto Catania Fc Facebook), non salterà dunque solo la partita di mercoledì a Latina ma anche quella di domenica prossima al Massimino contro la Juve Stabia.

Un doppio stop che viene spiegato così dal giudice sportivo: “A) una gara di squalifica effettiva per doppia ammonizione; B) una gara di squalifica effettiva, per avere, al 4° minuto del secondo tempo, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, mentre si dirigeva nella zona spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto, in quanto sferrava un calcio violento alla porta d’ingresso così provocando la rottura della parte inferiore della stessa e per avere proferito un’espressione blasfema”.

Un problema in più per i rossazzurri che a centrocampo, complice l’infortunio di Zammarini e in attesa di un possibile innesto dal mercato degli svincolati, continuano ad avere opzioni limitate.