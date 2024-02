C’è la bomba, tutti fuori

PANTELLERIA (TRAPANI) – E’ stata disinnescata a Pantelleria la bomba d’aereo americana da 500 libbre trovata lo scorso 17 gennaio. E’ stato necessario evacuare temporaneamente 2.200 cittadini le cui case ricadevano all’interno del perimetro di sicurezza. Il Comune ha messo a disposizione tre strutture di accoglienza temporanee, nell’aerostazione, nella scuola elementare Dante Alighieri e nella scuola media di via Santa Chiara.

Dopo il disinnesco effettuato dagli artificieri dell’esercito del 4° Reggimento genio guastatori di Palermo la popolazione è stata invitata a far rientro, mentre l’ordigno è stato trasportato su un mezzo militare al porto di Pantelleria, dove è stato preso in carico dal Nucleo Sdai della Marina. A causa delle avverse condizioni meteo non si è potuto procedere all’immediato brillamento, che verrà effettuato in una data da definirsi.