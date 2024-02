Catania: lo trovano con la corda in mano

CATANIA – Era nel suo appartamento con una corda in mano, pronto a togliersi la vita, quando in casa hanno fatto irruzione i poliziotti. Gli agenti di Catania si erano precipitati dopo una segnalazione: all’indirizzo in questione c’era una persona barricata e intenzionata a suicidarsi. I poliziotti sono riusciti ad aprire la porta d’ingresso: non appena entrati hanno subito notato l’uomo, in evidente stato di alterazione dopo aver ingerito alcool e psicofarmaci; due agenti sono riusciti a tranquillizzarlo, per poi affidarlo al personale sanitario.