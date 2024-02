Per un’attività di formazione dei vigili del fuoco sui casi di emergenza all’interno delle gallerie dell’autostrada Catania-Siracusa, da domani al 15 febbraio tra le 9.30 e le 16.30 è prevista la chiusura al traffico della carreggiata, comprese le rampe di svincolo di Lentini, sempre in direzione Catania. Una successiva chiusura, sempre per la stessa attività, è programmata dal 19 al 22.