Catania: tredicenne violentata dal branco nei bagni della Villa Bellini

CATANIA – Una tredicenne è stata violentata nei giardini comunali della Villa Bellini di Catania da sette persone. Secondo quanto si è appreso, le Procure distrettuale e dei minorenni hanno già disposto e fatto eseguire dai carabinieri il fermo di sei sospettati, un settimo è irreperibile. Sarebbero tutti egiziani e tre di loro non sarebbero maggiorenni, compreso l’irreperibile. La ragazzina sarebbe stata violentata da due degli indagati sotto gli sguardi degli altri cinque. La tredicenne era con il fidanzato 17enne che è stato minacciato, bloccato e tenuto lontano. Gli abusi sarebbero avvenuti nei bagni pubblici della Villa Bellini.

La tredicenne si è accasciata a terra per la violenza subita, piangendo per il dolore e lo choc, con accanto il suo fidanzato anche lui in lacrime. Ad accorgersi di loro e a prestare i primi aiuti sono stati dei passanti della trafficatissima e centralissima via Etnea, in questi giorni affollata anche di devoti di Sant’Agata. Sono stati subito chiamati i carabinieri che sono intervenuti per avviare le indagini.

Le due Procure contestano agli indagati la violenza di gruppo aggravata. Gli abusi sarebbero stati commessi la sera dello scorso 30 gennaio. All’identificazione dei fermati si è giunti grazie alla testimonianza della vittima e del fidanzato e agli accertamenti svolti. Sull’accaduto sono state aperte due inchieste e sono stati emessi i fermi dalla Procura distrettuale, con il procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e il sostituto Anna Trinchillo, e da quella per i minorenni, diretta dalla procuratrice Carla Santocono.

Uno dei legali delle sette persone fermate ha rimesso il mandato. L’avvocato Giovanni Avila ha ritenuto di non accettare l’incarico, che gli era stato affidato d’ufficio, di difendere un minorenne che è tra i fermati. Il penalista ha già notificato la sua decisione ritenendo di “non poterla accettare, non sussistendo i profili per assumere l’incarico”.