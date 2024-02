Pelligra d’Arabia

Ross Pelligra sbarca in Arabia Saudita. Lo fa con il Racing City Group, nel cui board il presidente del Catania ha fatto ingresso recentemente. E proprio il Racing City Group ha annunciato l’acquisizione del club Al-Ittifaq Fc, militante nella seconda divisione saudita (foto Instagram).

“Il Racing City Group – si legge in un comunicato – prosegue con il suo progetto di espansione internazionale, aumentando la propria presenza nel mondo arabo grazie al contributo di imprenditori d’élite nel settore immobiliare, membri delle famiglie reali e l’importante contributo del nuovo socio Rosario Pelligra, noto in Italia per essere il presidente del Catania Fc. Con la mediazione dei cofondatori Naser Al Tamimi, membro del Comitato Olimpico, e dell’agente FIFA Morris Pagniello, il gruppo, già presente a Dubai, Sharjah, Riyadh e Rak, continua la sua espansione ufficializzando l’acquisizione del club Al-Ittifaq FC della seconda divisione saudita.

“La trattativa – prosegue la nota – è stata condotta dai suddetti Pelligra, Pagniello e Al Tamimi, insieme ai soci Angelo Venditti e Mohamed Hawchar. Con il coinvolgimento del Racing City Group nel mondo arabo, si intravedono nuove possibilità di scambio tra giocatori arabi ed europei, nonché l’opportunità di contribuire alla crescita del calcio arabo attraverso le competenze di allenatori e impresari che hanno già dato tanto al calcio internazionale. Il Racing City Group, con la propria strategia, dimostra come le leggende del calcio possano concentrare l’attenzione su realtà emergenti”.

“Dal 2023 – conclude il comunicato – il Racing City Group ha fatto parlare di sé grazie a eventi di grande risonanza mondiale che hanno visto la partecipazione di leggende come Roberto Carlos, Cannavaro, Javier Zanetti, Marco Materazzi, Ronaldinho e molti altri, durante differenti tour ed eventi mondiali. L’obiettivo finale dell’alleanze tra Pelligra e Racing City Group è contribuire a migliorare la qualità dello sport in numerosi paesi selezionati. Le ultime notizie suggeriscono un’evoluzione continua e una crescita ancora maggiore del gruppo, consolidando la sua posizione come un attore di rilievo nella scena calcistica globale”.