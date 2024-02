Sant’Agata, lo spettacolo dei fuochi

Si è chiusa con gli spettacolari fuochi della cosiddetta “sira o tri” la serata in piazza Duomo che ha fatto entrare nel vivo i festeggiamenti in onore di Sant’Agata, patrona di Catania. Musica e giochi di luce, con la splendida cornice della folla dei devoti, sullo sfondo della cattedrale. Per motivi di sicurezza non si è invece tenuto lo spettacolo a sorpresa con 400 droni che avrebbero dovuto sollevarsi in volo proiettando in cielo immagini dei simboli della città e della santa patrona.

Presente a Palazzo degli Elefanti pure la premier Giorgia Meloni, che si è affacciata insieme al sindaco Enrico Trantino e al ministro Nello Musumeci al balcone centrale del municipio. La presidente del consiglio ha lasciato il palazzo del Comune dopo aver assistito a parte del concerto dell’orchestra e del coro del teatro Massimo Bellini.