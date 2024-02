Catania, che sporcizia nel bar nascosto

CATANIA – Un nuovo massiccio controllo della polizia nel quartiere catanese di San Berillo, con cani e squadre a cavallo, ha portato alla scoperta in via Ciancio di un locale/bar facente parte di un’associazione culturale riservata ai soci, gestita da gambiani. Gli agenti hanno rilevato l’assenza di Scia e numerose carenze igienico-sanitarie, oltre alla presenza di clienti che non erano soci. Per il presidente dell’associazione, un gambiano di 39 anni, sono scattate multe complessive di circa 33 mila euro e gli è stata notificata una diffida a proseguire.

Il locale peraltro era allacciato abusivamente alla rete pubblica tramite un cavo, motivo per il quale il 39enne è stato anche denunciato. Infine sono state accertate violazioni alle normative edilizie, per le quali verranno interessate le autorità competenti.