Catania, in garage la bici da 2.000 euro rubata

CATANIA – Un 20enne catanese è stato denunciato dai carabinieri per ricettazione. Al centro della vicenda una bicicletta elettrica del valore di circa 2.000 euro rubata a un altro ragazzo di notte nel cortile condominiale della sua casa propria, mentre era assicurata con una catena a un palo della luce; catena che i ladri hanno tagliato. In pochi giorni di indagine è stato individuato un garage di via Palermo, nel quartiere San Leone: all’interno c’era un 20enne intento a sistemare una bicicletta elettrica, che corrispondeva in tutto alla descrizione. Il ragazzo si è subito agitato: ora dovrà rispondere dell’accusa di ricettazione e fornire spiegazioni su dove abbia preso la bici rubata. Felicissimo invece il proprietario.