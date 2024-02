MELILLI (SIRACUSA) – Incidente sul lavoro oggi in contrada Pietre Nere, a Melilli, dove un operaio 58enne originario di Belpasso è caduto da un cestello di un cantiere per la costruzione di un nuovo supermercato. E’ stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania dove si trova ricoverato in gravi condizioni con un vasto politrauma.