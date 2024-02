Ragazzina falciata e uccisa: no a patteggiamento

SIRACUSA – Il gip del Tribunale di Siracusa ha rigettato il patteggiamento a 2 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione chiesto da una sessantenne (con il parere favorevole del pm) accusata di omicidio stradale. Il 17 gennaio 2023 la donna a bordo della sua auto ha travolto all’altezza di una rotatoria nella zona Pizzuta una 17enne, Maddalena Galeano, che era in sella al suo scooter. La ragazza è stata soccorsa subito ma è morta il giorno dopo all’ospedale San Marco di Catania. Il giudice avrebbe ritenuto la pena non congrua. Sembra che secondo la perizia del pm l’auto era a una velocità sostenuta, forse 85 km/h, e la donna avrebbe avuto anche il telefono in mano. Gli avvocati della famiglia di Maddalena si erano opposti al patteggiamento.