CATANIA – Un giovane pusher è stato bloccato a Catania all’interno del parco Gioeni. Alla vista della polizia ha tentato subito di allontanarsi raggiungendo la propria auto parcheggiata appena fuori dal parco, ma i poliziotti lo hanno fermato e identificato. Si trattava di un 24enne con precedenti per spaccio. Con sé aveva alcuni grammi di marijuana contenuta in tre bustine e 320 euro in banconote di vario taglio. E’ stato denunciato.