PALERMO – I cinque trofei vinti dal Manchester City nella stagione scorsa saranno esposti allo stadio Barbera di Palermo giovedì prossimo dalle 16 alle 22. Il Treble trophy tour porta in giro Premier league, Fa cup, Champions league, Supercoppa e Coppa del Mondo per club vinte dalla squadra di Pep Guardiola nella stagione scorsa. Prima di Palermo il Treble trophy tour ha toccato le città che hanno una squadra che fa parte della galassia del City Football Group, ma non solo: da New York a Shangai, passando per Abu Dhabi, Mumbai, Melbourne e San Paolo. Per vedere le coppe occorrerà prenotare la visita il 20 e il 21 febbraio sul sito ufficiale del Palermo palermofc.com.