Caltagirone: a 17 anni alla guida di un’auto rubata

CALTAGIRONE (CATANIA) – Nel corso dei servizi notturni di controllo, i poliziotti della volante di Caltagirone hanno notato un’auto con a bordo tre giovani. Insospettiti dalla condotta dei tre e dall’andatura della macchina, hanno eseguito accertamenti sulla targa, appurando che l’auto era stata rubata il giorno prima. Nonostante i tentativi di fermare il veicolo, intimando l’alt, il conducente ha accelerato tentando di fuggire. Ne è scaturito un inseguimento, durante il quale i poliziotti più volte hanno tentato di fare accostare il veicolo, ma il guidatore anziché fermarsi ha urtato la volante cercando di speronarla.

Dopo alcuni minuti, la fuga ha avuto fine in via Fontanelle, quando il conducente, a causa dell’alta velocità e delle manovre pericolose, ha perso il controllo dell’auto che si è ribaltata. I poliziotti hanno trovato dentro tre minorenni, rimasti illesi, con arnesi da scasso e un passamontagna. Il conducente, 17 anni, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e, in concorso con gli altri due, denunciato per ricettazione dell’auto rubata. Il 17enne è stato portato al Centro di prima accoglienza di Catania.