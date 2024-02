ROMA – Una bimba di due anni e la nonna sono state aggredite dai due cani della donna, tra cui un pastore tedesco, ad Anguillara Sabazia, vicino Roma. La bimba in seguito alle ferite riportate è stata portata con l’elicottero dal 118 al Policlinico Gemelli in prognosi riservata. L’aggressione è avvenuta a casa dei nonni della bambina che l’accudivano mentre i genitori erano a lavoro. Anche l’anziana è stata portata in ospedale, dove le è stato amputato un braccio.